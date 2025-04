Cursos técnicos do Senar transformam o agronegócio e completam dez anos de sucesso

Os cursos técnicos do Senar comemoram uma década transformando vidas e negócios rurais. Milhares de alunos, como Matheus Godoi de Abadiânia (GO), se beneficiaram desses cursos. Matheus aplicou o que aprendeu no curso técnico em agronegócio, aumentando a produtividade em 70% e reduzindo os custos em 30%.



O Senar oferece cursos presenciais e à distância em 267 polos pelo Brasil e espera expandir para cerca de 300 polos. Os cursos abrangem áreas como agricultura, agropecuária e zootecnia, além de novas especializações. A formação não apenas melhora as práticas agrícolas, mas também proporciona uma gestão eficiente das propriedades.



