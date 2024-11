Da produção de leite aos queijos premiados: produtos ganham profissionalização com apoio do Senar-DF Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Distrito Federal fez mais uma edição do Dia de Campo do Circuito de Treinamento Agro

Agro Record|Do R7 28/10/2024 - 11h13 (Atualizado em 28/10/2024 - 11h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share