Delícia da roça: aprenda a preparar nhoque com ragu de galinha e creme de pequi

Nesta semana, o Agro Record DF traz uma receita especial: nhoque com ragu de galinha e creme de pequi. O chef Rogério Evangelista ensina o passo a passo do prato, que utiliza galinha caipira desfiada e temperos como açafrão-da-terra e pimentão assado, conferindo sabor único e autêntico.



Para finalizar, o ragu é enriquecido com manteiga caseira, enquanto o creme é preparado com polpa de pequi misturada ao creme de leite, resultando em uma combinação cremosa e marcante.



