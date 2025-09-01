DF produz 16 toneladas de carne e 200 mil litros de leite de búfalo por ano

A criação de búfalo no Distrito Federal ganha destaque com 16 toneladas de carne e 200 mil litros de leite por ano. Luciano, produtor no Paranoá (DF), apostou na criação em 2015, após ver o potencial econômico dessa atividade. "Conheci os búfalos na fazenda de um amigo e gostei", conta.



O leite de búfala, mais gordo e saudável, é transformado em queijos como mozzarella e burrata. Os búfalos recebem cuidado especial: "Preconizamos criar bem os bezerros, garantindo bem-estar", diz Luciano. O manejo inclui sombra, água fresca e alimentação no coxo com capim e silagem.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!