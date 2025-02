Dia de Campo: drones transformam cultivo de soja

O Dia de Campo da Competição de Cultivares de Soja da AgroBrasília, reuniu cerca de 400 produtores. Três empresas apresentaram 57 variedades de soja. Destacou-se a inovação no cultivo, com plantação de 8 hectares utilizando drones. Além de observar a genética das sementes, os participantes discutiram adaptações para o próximo plantio. O uso de drones, segundo os organizadores, economiza na aplicação de defensivos e fertilizantes, ajustando-se a condições climáticas em tempo real. Produtores como Cláudio e Paulo Bonato compartilham a importância de tais eventos para adotar tecnologias adaptadas à realidade do Distrito Federal. A competição coincide com a abertura da AgroBrasília, de 20 a 24 de maio.



