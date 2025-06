Dia Mundial do Leite: produtores do DF se destacam pela inovação e dedicação no campo

Histórias de produtores de leite no Distrito Federal ilustram como a qualidade é mantida por meio de inovações e parcerias. João Felipe, que opera na área rural de Luziânia (GO), produz cerca de 2.200 litros diários utilizando práticas agropecuárias e tecnologia de transferência de embriões.



A fazenda é conhecida por cuidar de mais de 400 animais registrados. O projeto Consulate do Centro Universitário do Gama (DF) oferece consultoria a pequenos e médios produtores, como Aureliano, focando em bem-estar animal e eficiência produtiva, destacando a resiliência no setor leiteiro.



