Distrito Federal se destaca na produção e exportação de abacates

O Distrito Federal tem se destacado no cultivo de abacates, com um aumento significativo no número de agricultores. Tiago, agricultor em Planaltina, cultiva abacates, além de milho e soja, em sua propriedade há 30 anos. Ele destaca que a variedade Margarida produz mais por área e suporta transporte a longas distâncias, favorecendo a exportação para outros estados.



Em 2024, a Emater registrou a produção de mais de 6.600 toneladas de abacates no DF, superando a goiaba em área plantada. O projeto Rota da Fruticultura, da Emater, incentiva o cultivo do abacate, que se beneficia de menor custo de mão de obra após o quinto ano de cultivo, tornando o DF um potencial polo de exportação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!