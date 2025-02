Doce italiano com toque brasileiro: aprenda a preparar Tiramisù de tamarindo

A chef de cozinha Di Oliveira, apresenta uma receita especial de Tiramisù, a clássica sobremesa italiana, utilizando tamarindo, uma fruta comum no sertão e cerrado do Brasil. A receita combina mascarpone com cream cheese e inclui biscoito champanhe, café e ganache de chocolate meio amargo. O preparo consiste em misturar os ingredientes para o creme, montar camadas em uma taça e finalizar com chantilly de cappuccino e calda de café. A chef destaca a simplicidade da sobremesa e incentiva o uso de frutas brasileiras para criar um equilíbrio perfeito de sabores.