Encharcada de ovos: conheça a arte da sobremesa portuguesa

A encharcada de ovos, especialidade no restaurante do chefe Custódio Rodrigues, combina água, açúcar e gemas para criar uma sobremesa portuguesa única. A precisão é essencial: após peneirar as gemas para retirar odores, a mistura entra em uma calda espessa e é cuidadosamente mexida para evitar que cozinhe demais. Uma vez preparada, a mistura é refrigerada antes de ser gratinada levemente, criando uma textura delicada. A técnica do chefe garante que a sobremesa mantenha seu sabor e leveza tradicionais.



