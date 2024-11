Engenheiros agrônomos recebem homenagem na Câmara Legislativa do DF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal celebra, na última segunda-feira (14), o Dia do Engenheiro Agrônomo. A iniciativa homenageia profissionais da agropecuária pelo fortalecimento do setor produtivo brasileiro e desenvolvimento sustentável do país. Celebrado anualmente em 12 de outubro, o Dia do Engenheiro Agrônomo remete à publicação do Decreto-Lei 23.196, de 1933, que reconheceu a categoria como primeira profissão de nível superior do Brasil.