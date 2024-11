Exportação de carne bovina bate recorde no mês de setembro; entenda os fatores

O Brasil tem um novo recorde de exportação de carne bovina, em setembro deste ano, os frigoríficos exportadores embarcaram 286.750 toneladas de carne bovina, 15,6% mais que em agosto, e 7,12% acima do recorde anterior obtido em julho. Gerando uma receita de US$ 9,16 bilhões, 20% maior que o do mesmo período em 2023. Atualmente, o Brasil exporta carne bovina para mais de 150 mercados ao redor do mundo.