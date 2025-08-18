Fácil e nutritivo: aprenda a preparar um delicioso tutano na brasa

No evento Safras do Cerrado, realizado no Parque da Cidade, em Brasília, a chef Leninha Camargo trouxe uma receita inovadora de tutano na brasa. Anteriormente descartado, o tutano agora brilha na alta gastronomia.



A preparação conta com um tartare de carne de sol angus como entrada e o tutano assado em forno ou churrasqueira. A chef sublinhou a importância de ingredientes frescos e técnicas para potencializar os sabores. "É uma explosão de sabores", comenta, ao descrever o prato.



