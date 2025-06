Grupo Ana Terra inova com dança gaúcha na Expotchê em Brasília

O grupo de projeção folclórica Ana Terra destacou a cultura gaúcha na Expotcê em Brasília, liderado pela fundadora Ana Rita. O nome do grupo homenageia a personagem Ana Terra da obra "O Tempo e o Vento", de Érico Veríssimo.



Ana Rita explica que sua proposta visa inovar na dança folclórica ao incluir técnicas de ballet clássico e sapateado americano, sem perder suas raízes. O espetáculo "Dança no Rio Grande" mistura tradição e modernidade, atraindo atenção por sua qualidade e pela feira que deve reunir cerca de 100 mil visitantes, com mais de 200 expositores de produtos típicos do sul do Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!