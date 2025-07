Hipismo ganha destaque no DF e reforça importância da rotina de cuidados com cavalos

O hipismo tem atraído cada vez mais praticantes no Distrito Federal, devido ao interesse em experiências de conexão com os cavalos. Em uma visita a uma escola de equitação, o apresentador Manoel de Oliveira se aventurou pela primeira vez na sela do cavalo Hulk, um crioulo de nove anos conhecido por sua docilidade e desempenho.



Acompanhado do instrutor GG, ele aprendeu os três andamentos básicos da modalidade: passo, trote e galope. O apresentador visitou a baia de Hulk, onde o responsável pelos cuidados diários do cavalo, detalhou a rotina do animal. O coordenador do centro hípico apontou que o crescimento do hipismo se deve, em parte, à ampliação do acesso.



