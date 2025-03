Inovação tecnológica aprimora análise de alimentos com inteligência artificial

Uma máquina desenvolvida para analisar alimentos como café, mel e soja realiza testes em poucos segundos, utilizando tecnologia importada de Singapura. A coordenadora do HUB CNA, Danielle Leonel, explica: "Nós importamos essa tecnologia que utiliza um espectrômetro de infravermelho para capturar informações únicas dos produtos". A inovação ajuda a identificar defeitos no café, enquanto analisa detalhadamente mel e soja. "Com isso, o produtor rural pode aprimorar suas técnicas agrícolas", afirma. Estão previstos mais de 12 testes em campo com soluções inovadoras, destacando-se o apoio ao pequeno e médio produtor.



