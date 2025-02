Inscrições para o Prêmio CNA Brasil Artesanal de Geleias vão até 23 de fevereiro

As inscrições para o Prêmio CNA Brasil Artesanal de Geleias já estão abertas, e os interessados podem se inscrever até 23 de fevereiro. O concurso contempla duas categorias: geleia simples e geleia mista. Para participar, é preciso fabricar até 50 toneladas de geleia por ano e atender à legislação brasileira. As amostras devem ser enviadas até 20 de março para a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil). A premiação está prevista para a última semana de abril, com prêmios em dinheiro e selos reconhecidos pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).



A competição terá etapas de avaliação técnica e popular, sendo que as primeiras fases ocorrerão em 27 e 28 de março. Segundo a assessora técnica da CNA, Fernanda Regina Silva, o prêmio traz visibilidade à cadeia produtiva de geleias artesanais no Brasil, destacando e valorizando o trabalho de pequenos e médios produtores.