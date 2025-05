Juliana Pinheiro ensina receita de biscoito de queijo com ingredientes da roça

Juliana Pinheiro compartilha uma receita de biscoito de queijo que aprendeu com sua mãe e avó há mais de 20 anos. Os ingredientes principais incluem o polvilho, leite gelado diretamente das vacas da propriedade onde mora e um queijo caseiro especial.



O processo começa umedecendo o polvilho com leite e escaldando com óleo quente. Depois, os ingredientes são misturados, a massa é moldada e os biscoitos são assados por aproximadamente 25 minutos. A receita é simples e resulta em biscoitos com crocância por fora e maciez por dentro, ideais para serem consumidos com café ou chá em qualquer momento do dia.



