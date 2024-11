Lançado indicador de preços nacional para feijão

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, lançou um indicador de preços de feijã. Os produtores e os interessados vão poder acompanhar diariamente os preços de mercado do feijão preto e carioca por um site. O indicador vai trazer a média de preços do grão no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Oeste da Bahia.