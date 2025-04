Leite de cabra: produção no Lago Oeste (DF) investe em novos produtos usando o laticínio

Uma propriedade do Lago Oeste (DF) faz a produção de queijo de cabra, que é um exemplo de nutrição e sustentabilidade. O leite caprino, conhecido por ser nutritivo e de fácil digestão, serve como base para uma variedade de queijos frescos e maturados, únicos no mundo, como o Flor de Figo e o Brasília, criados por um produtor.



A alimentação das cabras é cuidadosamente planejada com milho e capim irrigado, maximizando o bem-estar e a qualidade do leite. "Procuramos ser sustentáveis", comenta a empresária Giovana de Almeida, destacando o uso da plantação própria para alimentar as cabras.



O processo de fabricação inclui pasteurização lenta, fermentação e técnicas artesanais, resultando em produtos de altíssima qualidade. A experiência na propriedade é completada com a degustação guiada por Giovana, que convida os visitantes a experimentar sabores exclusivos, evidenciando a versatilidade e o diferencial do leite caprino.



