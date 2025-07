Morango do amor: aprenda a receita da nova sensação das redes sociais

A confeiteira Cristina Oliveira, com mais de uma década de experiência em confeitaria, ensina a fazer o morango do amor, uma nova versão da tradicional maçã do amor. Receita envolve preparar um brigadeiro com leite condensado, creme de leite, leite em pó e manteiga. A calda é feita com açúcar, água e vinagre de maçã.



O brigadeiro é usado para envolver os morangos, que depois são banhados na calda. "É essencial que o morango esteja bem seco para garantir um resultado perfeito", diz Cristina. A finalização pode incluir decorações variadas, tornando o doce não apenas delicioso, mas também visualmente atraente.



