Piscicultores do DF alcançam recorde de produção de pescado em um ano

Os piscicultores do Distrito Federal produziram mais de 2 mil toneladas de diferentes espécies em um ano, representando um crescimento de 6% em relação ao ano anterior. Na região do Gama, Guilherme, que trabalha com recria de tilápias há mais de 11 anos, ampliou sua operação de 3 para 22 tanques e estima uma produção anual de cerca de 200 toneladas em 2025.



O processo de criação é detalhado, com controle minucioso de temperatura e alimentação para garantir a qualidade do produto final. Guilherme menciona desafios, como legislação desfavorável e dificuldades de financiamento, mas destaca a assistência da Emater no uso de novas tecnologias.



No Distrito Federal, a tilápia representa 90% da produção, com o Gama liderando com 546 mil quilos. A expectativa para 2025 é de crescimento contínuo, beneficiando tanto produtores quanto consumidores. "Eu sou apaixonado pelo que eu faço", afirma Guilherme, ressaltando o empenho necessário na piscicultura.



