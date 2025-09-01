Logo R7.com
Produção artesanal de embutidos mantém tradição gaúcha no Distrito Federal

Charcutaria do Gaúcho destaca-se na produção artesanal de linguiças e salames no DF

A charcutaria no Distrito Federal tem se destacado pela produção artesanal de embutidos como linguiças e salames. A charcutaria do gaúcho utiliza métodos tradicionais, fugindo de produtos químicos e industriais, para fabricar seus produtos.

O processo começa com a moagem da carne suína, que é temperada por oito horas antes de encher as tripas. Depois, os produtos passam por uma defumação de 24 horas antes da embalagem. A produção semanal média é de 700 peças. O Gaúcho enfatiza que o diferencial está no uso de produtos básicos e no sabor, que resulta em uma experiência única em comparação com produtos industriais.

