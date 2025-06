Produção artesanal de rapadura: tradição mineira no Sítio Titara, no Lago Oeste (DF)

No sítio Titara, localizado na região do Lago Oeste (DF), a equipe do Agro Record DF acompanhou o processo artesanal de fabricação da rapadura. Jane, ex-enfermeira que decidiu voltar às raízes mineiras, lidera a produção e o local.



O suco da cana é extraído e cozido por horas até atingir o ponto ideal. Nego, responsável pelo processo, explica os cuidados necessários para garantir a qualidade do doce: "O suco da cana precisa estar no ponto certo, sem sal, para resultar em uma boa rapadura." O esforço culmina em melado e rapaduras ricas em nutrientes e minerais, mantendo viva uma tradição cultural do campo.



