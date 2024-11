Produção de ovos no DF deve encerrar o ano de 2024 com aumento recorde

O Brasil irá encerrar 2024 com uma produção de quase 57 bilhões de ovos nas granjas de todo o país. O número é recorde, com aumento de 8,5% com relação ao ano anterior, os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal. Secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno, fala sobre produção da proteína na capital federal. De acordo com ele, o DF segue a tendência nacional na produção de ovos.