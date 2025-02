Produtores adotam soluções tecnológicas para eficiência e sustentabilidade agrícola

A importância da tecnologia no campo é evidenciada pelo uso de drones e ferramentas de análise de dados. Na fazenda de José Guilherme, um drone monitoriza 700 hectares, identificando áreas que precisam de atenção. Esta prática faz parte da agricultura de precisão, que visa aumentar a eficiência e sustentabilidade no plantio.



O programa 4.0 da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) apoia essas inovações através de investimentos desde 2020, promovendo a competitividade no setor agrícola. Ricardo, participante do programa, relata uma economia de 70% no uso de herbicidas com o auxílio de pulverização inteligente, destacando a importância de tais tecnologias para o futuro da agricultura no Brasil.