Produtores da Agroindústria familiar gaúcha mostram especialidades na Expotchê

A Expotchê 2025 reúne produtores de 28 municípios do Rio Grande do Sul, destacando a diversidade de produtos regionais. Vanessa, de Passo do Sobrado, oferece salame feito com carne de búfalo, destacado por seus benefícios nutricionais.



Jorge Mariani, de Garibaldi, trazendo suco e vinhos orgânicos. De Nova Roma do Sul, uma família apresenta queijos artesanais, incluindo uma inovação com o queijo de erva mate. Além disso, o evento celebra a cultura gaúcha com ervas tradicionais como chimarrão e tererê, com explicações sobre suas características. A feira é apoiada pela Secretaria da Agricultura e busca promover os sabores únicos do estado, com mais de 2 mil agroindústrias ostentando o selo Sabor Gaúcho.



