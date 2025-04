Produtores do DF brilham em feira internacional de frutas e verduras

Produtores do Distrito Federal marcaram presença em uma feira internacional em São Paulo, evidenciando o potencial do Brasil como terceiro maior produtor mundial de frutas. O evento foi um marco para os 2.300 produtores do DF, que possuem 2.160 hectares de área produtiva.



Destaque para a participação de Fabiano Martins, produtor de mirtilo, que fechou negócios significativos, incluindo exportação para o Paraguai, destacando o crescimento da demanda. Kiko Peres, além de músico, é produtor de frutas orgânicas e também participou do evento, valorizando a troca de experiências.



A feira proporcionou aos produtores a chance de participar de mais de 50 rodadas de negociações, fortalecendo a visibilidade internacional da produção brasileira. Além disso, o evento destacou iniciativas como a Rota da Fruticultura, programa de incentivo à produção rural do DF.



