Produtores rurais podem renegociar dívidas pelo programa Desenrola Rural

O programa Desenrola Rural permite que agricultores familiares que estão inadimplentes há mais de um ano renegociem suas dívidas. Segundo Fernanda Machiaveli, Secretária Executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, existem mais de 1,3 milhão de agricultores com restrições ao crédito, sendo 70% com dívidas em instituições financeiras. Os descontos podem variar de 50% a 96%, dependendo do tipo de dívida. Para iniciar a renegociação, os produtores devem acessar o site do programa ou visitar as instituições financeiras envolvidas.



