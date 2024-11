Programa da Secretaria de Agricultura monitora saúde de ovinos e caprinos no DF

A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal publicou no Diário Oficial uma portaria que estabelece o Programa de Sanidade dos Caprinos e Ovinos que reforça o controle sanitário com ações de prevenção, monitoramento e combate a doenças que afetam essas espécies no DF. O secretário, Rafael Bueno, fala sobre os detalhes do programa.