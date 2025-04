Projeto oferece animais de grande porte recolhidos na rua para adoção

No Distrito Federal, cavalos, bois e vacas soltos em vias públicas muitas vezes sofrem maus tratos. Após denúncias, esses animais são recolhidos pela Secretaria de Agricultura e cuidados até estarem prontos para adoção.



Em 2024, houve um aumento significativo nas apreensões e adoções, com mais de 460 animais resgatados. Os animais passam por exames rigorosos antes de serem adotados. Maitê Maciel, que adotou o cavalo Tufão, compartilha como ele se adaptou bem à sua nova vida no campo, desfrutando de carinho e liberdade.



