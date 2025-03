Projeto promove educação ambiental e recuperação da vegetação do Cerrado

O projeto Ação Oikos, uma iniciativa conjunta do Instituto Brasília Ambiental e do Movimento Comunitário do Jardim Botânico, foi lançado para promover a educação ambiental e a recuperação da vegetação nativa do Cerrado. Segundo Camila Fleury, representante do movimento, o projeto é baseado em três pilares: educação ambiental para moradores, produção de mudas nativas e medicinais, e a implementação do Disco Cerrado para facilitar o plantio de mudas. Luana da Mata, responsável pelo espaço, destaca a revitalização dos viveiros e o planejamento para futuras etapas de distribuição de mudas, visando a recuperação da flora local.



