Receita com sabor da roça: aprenda a fazer um delicioso frango caipira

A chef Sol, com mais de 20 anos de experiência, revela os segredos para preparar um tradicional frango caipira em um hotel fazenda localizado em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. A receita utiliza ingredientes simples e saborosos, como azeite, alho amassado, cebola ralada, colorau e açafrão.



O preparo começa refogando cuidadosamente esses temperos, seguido pela adição do frango previamente escaldado, que é cozido por cerca de 40 minutos até ficar macio e suculento. Itamar, proprietário do hotel, ressalta que a busca por experiências rurais tem atraído turistas desde a inauguração do local, em 1998, tornando o prato uma das estrelas da casa.



