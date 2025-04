Receita da Semana: ossobuco com purê de três batatas

A chef Carla Maciel, com 28 anos de experiência, ensina a preparar um delicioso Ossobuco acompanhado por um purê de três batatas. A receita valoriza o cozimento lento da carne, que é selada antes de ser cozida por duas horas. Os ingredientes do purê incluem batata inglesa, batata-doce e batata baroa, com queijos diversos. Para finalizar, o caldo é encorpado com farinha e enriquecido com vinho Malbec, conferindo ao prato uma textura cremosa e sabor único.



