Receita especial para o Dia dos Pais: aprenda a fazer delicioso ceviche com caju

No restaurante da chef Carol Coelho, em Sobradinho (DF), é ensinado como preparar um ceviche com caju, adaptado com cajuzinho. A receita inclui banana-da-terra, manga, cebola e pimentões.



Criado para um concurso em 2021, o prato recebeu reconhecimento nacional. O preparo envolve cortes precisos e limão para marinar. Carol, que migrou da enfermagem para a gastronomia, destaca a importância do amor na culinária.



