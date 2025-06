Segunda edição da Expoviti, em Brasília, reúne mais de 100 vinícolas de todo o país

A segunda edição da Expovitis, realizada no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, em Brasília, uniu mais de 100 vinícolas de todo o país. No evento, foram disponibilizados para degustação mais de 500 rótulos, permitindo que os visitantes explorassem as histórias e sabores por trás de cada vinho.



Entre os destaques, o vinho Spotachio, da Serra Gaúcha, encantou com sua história única. Produtores aproveitaram o encontro para discutir desafios e promover a qualidade dos vinhos brasileiros, ainda pouco reconhecida no mercado nacional.



