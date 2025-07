Seminário ensina como agregar valor a alimentos e transformar a produção rural no DF

O 6º Encontro Distrital da Agroindústria será realizado de 6 a 8 de agosto, no BRB Lab, localizado na Granja do Torto. Promovido pelo Senar-DF (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), o evento é gratuito e voltado a produtores rurais que já atuam ou desejam ingressar no setor, além de técnicos responsáveis, médicos veterinários e estudantes.



Durante o seminário, serão abordadas técnicas produtivas e sanitárias, com foco na assistência técnica e em programas de exportação. O Senar-DF também oferece um programa gratuito de assistência técnica e gerencial com duração de 24 meses, exclusivo para agroindústrias do Distrito Federal.



Além disso, a instituição disponibiliza cursos de curta duração — entre 24 e 40 horas — que capacitam o produtor a transformar alimentos cultivados na própria propriedade em novos produtos com maior valor agregado. Todos os serviços oferecidos pelo Senar-DF são gratuitos.







