Sofisticado e delicioso: aprenda a receita de filetto involtini com espaguete

O filetto involtini é um suculento filé envolto em presunto parma e recheado com queijo, criado pelo chef Marcelo Lopes do restaurante Blend Boucherie. Ele é servido com espaguete, cogumelos e bacon. Para preparar, asse a carne por cerca de 15 minutos, adicione uma gema mole antes de servir e finalize com molho roti. Segundo críticos gastronômicos, o prato é irresistível e faz grande sucesso entre os clientes.



