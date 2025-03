Tecnologia no campo: máquinas modernas elevam a produtividade no DF

No Distrito Federal, o uso de máquinas agrícolas modernas está transformando a produtividade das lavouras. Recentemente, uma colheita alcançou 108 toneladas de soja, destinadas a São Paulo. Gabriel Duarte, coordenador comercial, explica que o investimento em maquinário, variando de R$ 200 mil a quase R$ 4 milhões, é impulsionado pelo conforto proporcionado. Jaimir Luiz Daga, produtor há 25 anos, destaca os benefícios do piloto automático e do ar condicionado, afirmando que "a gente é produtor e a gente mesmo trabalha. Então é conforto."



