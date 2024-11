Uso de bioinsumos na agricultura pode gerar economia de bilhões ao país, aponta estudo

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) lançaram estudo estratégico “Bioinsumos como alternativa a fertilizantes químicos em gramíneas: uma análise sobre os aspectos de inovação do setor”. A utilização dessa tecnologia pode gerar uma economia de até 5,1 bilhões de dólares para o país nas principais culturas de gramíneas (arroz, milho, trigo, cana-de-açúcar e pastagens), com possibilidade de redução de até 18,5 milhões de toneladas de emissões de CO₂ equivalente. O diretor de assuntos regulatórios e científicos da Associação Brasileira de Bioinovação, Marcos Pupin, fala sobre pesquisa no estúdio do Agro Record DF.