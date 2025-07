Vazio sanitário da soja é iniciado no DF para controle de ferrugem asiática

Começou na última terça-feira no Distrito Federal o vazio sanitário da soja, que se estenderá até 30 de setembro. Durante esse período, a eliminação de todas as plantas vivas de soja é obrigatória. A ação visa controlar a ferrugem asiática, uma doença que pode comprometer significativamente a produção e requer uso intensivo de fungicidas. A fiscalização será realizada pela secretaria responsável e descumprimentos poderão resultar em punições.



