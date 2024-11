Veja a íntegra do Agro Record DF de domingo (24)

Nesta edição do Agro Record DF, veja que o Distrito Federal é referência na produção agrícola do país. Segundo dados do Ministério da Agricultura, a capital é uma das unidades da federação que mais contribuem para o crescimento do agronegócio nacional. Veja também, que 2024 terá uma produção de quase 57 bilhões de ovos nas granjas de todo o país. O número é recorde. E ainda, na receita da semana, aprenda a fazer uma massa em casa, uma papardelle de gema, acompanhada de ragu de costela.