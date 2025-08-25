Vilarejo no DF abre portas para turismo sustentável e visita a abelhas sem ferrão

Uma propriedade no Lago Oeste, a menos de 30 km do Plano Piloto, abre suas portas para que visitantes conheçam 10 espécies de abelhas sem ferrão. Criado por Bruno Uchoa, o espaço atende à curiosidade do público sobre a vida das abelhas e os produtos apícolas.



Durante o tour de duas horas e meia, os visitantes podem observar colmeias, degustar mel orgânico e outros produtos, e aprender sobre os benefícios do própolis e do pólen.



A experiência é educativa e ideal para todas as idades, como destaca Júlia Tania, uma visitante que trouxe seus netos para o passeio. O local oferece uma visão única da vida no campo e do manejo sustentável das abelhas.



