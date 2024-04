Brasília Rodeio Festival acontece até este domingo (7)

Alto contraste

Vai até este domingo, 7 de abril, o PBR Brasília Rodeio Festival, que é uma etapa do Campeonato Brasileiro de Montaria em Touros de 2024. Mais de trinta Touros vieram de vários estados para participar do rodeio, realizado no Parque da Cidade. Além do rodeio, o evento conta com shows e um espaço para lazer, com praça de alimentação e áreas para crianças, que podem interagir com vários animais.