Primeira corretora de tokens de carbono é lançada em Brasília

Foi lançada em Brasília a primeira corretora de tokens de carbono performado do mundo, uma colaboração entre a Associação Comercial do Distrito Federal, por meio do Conselho de Sustentabilidade, e líderes do setor.

Durante o evento as empresas discutiram temas como ativos de biodiversidade, fiscais e tributários, auditoria e certificação de produtos.