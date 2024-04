Secretário Nacional de Política Agrícola explica principais pontos do Plano Safra para 2024/2025

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Secretário Nacional de Política Agrícola Neri Geller conversou com a equipe da Record Brasília sobre as perspectivas do Plano Safra 2024. Na entrevista, citou os principais pontos que devem ser trabalhados pelo Governo Federal e falou também sobre o eventual impacto, no setor agrícola, da redução da taxa de juros, anunciada pelo Banco Central.