Festa da Goiaba acontece até dia 14 de abril em Brazlândia (DF). Tem venda de goiaba in natura, além de produtos feitos com a fruta, e várias apresentações musicais de artistas nacionais e locais. A entrada é gratuita e os portões se abrem a partir das 19h. Brazlândia concentra a maior parte do cultivo de goiaba do Distrito Federal, representando 88,08% da produção total.