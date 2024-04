Veja a íntegra do Agro Record DF deste domingo (31) O programa mostra as principais novidades sobre o agronegócio na região Centro-Oeste

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Secretário Nacional de Política Agrícola explica principais pontos do Plano Safra para 2024/2025. Distrito Federal está livre da febre aftosa sem vacinação. Com apoio da Emater-DF, cervejarias artesanais usam produtos do DF na composição de sabores diferentes. Com apoio da Emater-DF, cervejarias artesanais usam produtos do DF na composição de sabores diferentes. Sesc leva saúde e diversão para moradores de área rural de Planaltina (DF). E ainda: aprenda a fazer Colomba Pascal, uma receita de origem italiana.