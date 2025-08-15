Alceu Valença, tributo a Michael Jackson, Temporada Beach Bar e Daniela Mercury animam o DF
Agenda cultural e de lazer do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos
O Distrito Federal está recheado de eventos para este fim de semana. Desta vez, a agenda cultural do R7 traz destaque para os shows que serão na capital federal.
Entre os artistas estão Alceu Valença, Zé Ramalho, Daniela Mercury e Zé Neto e Cristiano. As atividades começam nesta sexta-feira (15).
🪗 Zé Ramalho, Alceu Valença e Elba Ramalho
Nesta sexta-feira (15), o Setor de Clubes Sul promove uma noite para celebrar a força da música nordestina. As atrações serão Zé Ramalho, Alceu Valença e Elba Ramalho. A classificação é de 18 anos.
- Onde: Setor de Clubes Sul
- Quando: sexta-feira (15)
- Horário: 18h
- Valor: a partir de R$ 109
🤠 Zé Neto e Cristiano
Após um período de pausa, a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano volta a Brasília com a turnê “Intenso”. Os artistas se apresentam no sábado (16) e prometem uma noite cheia de emoção e energia. A classificação é de 18 anos.
- Onde: Setor de Clubes Sul
- Quando: sábado (16)
- Horário: 18h
- Valor: a partir de R$ 135
🎶 Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo e Panda
No domingo (17) será a vez de Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo e Panda com o projeto musical “Cê Tá Doido”. A classificação é de 18 anos.
- Onde: Setor de Clubes Sul
- Quando: domingo (17)
- Horário: 18h
- Valor: a partir de R$ 109
🎤 Tributo a Michael Jackson
Um dos maiores intérpretes de Michael Jackson, Rodrigo Teaser, se apresenta em Brasília neste sábado (16), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. “Thriller”, “Billie Jean” e “Black or White” são alguns dos inúmeros hits que certamente serão cantados durante o espetáculo “Tributo ao Rei do Pop”, em homenagem ao cantor.
- Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães
- Quando: sábado (16)
- Horário: 22h
- Valor: a partir de R$ 90
🎶 Daniela Mercury
A cantora Daniela Mercury se apresenta em Brasília em homenagem a Chico Buarque, no Teatro da Caixa Cultural. Em formato acústico, a artista traz versões das músicas do cantor como Yolanda”, “Construção”, “Mar e Lua” e a recente “As Caravanas”. A classificação é de 14 anos.
- Onde: Teatro da Caixa Cultural
- Quando: de 15 a 17 de agosto
- Horário: Sexta às 20h; sábado, às 17h e 20h; domingo, às 17h e 20h
- Valor: a partir de R$ 30
✨ Festival Coma
Brasília recebe a 8ª edição do Festival CoMA – Consciência, Música e Arte no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília. A programação se estende por dois finais de semana, com uma mistura de arte, cultura, gastronomia e consumo consciente.
- Onde: CCBB
- Quando: sábado (16) e domingo (17)
- Horário: 10h
- Valor: gratuito
Festival Primeiro Olhar
Até domingo (17) ocorre o Festival Primeiro Olhar, com teatro para bebês e crianças de até cinco anos. O evento será no Museu da República, com entrada gratuita.
- Onde: Museu da República
- Quando: até domingo (17)
- Horário: Conferir programação
- Valor: gratuito
🔥 São João do Cerrado
Em sua 18ª edição, O Maior São João do Cerrado desembarcou na Esplanada dos Ministérios até domingo (17) para celebrar a cultura popular brasileira. Com espaço amplo para todos os públicos, o evento contará com programação musical, gastronômica, artesanato e diversão.
- Onde: Esplanada dos Ministérios
- Quando: 13 a 17 de agosto
- Horário: 18h às 3h
- Valor: gratuito
🌴 Temporada Beach Bar
São Sebastião recebe a primeira edição da Temporada Beach Bar, um festival inédito com clima praiano e programação musical diversificada. O evento leva para fora do eixo central de Brasília uma experiência completa de música, gastronomia e lazer. Entre as atrações confirmadas estão Doze por Oito, Mitiiê do Brasil, Piseiro do Durães, Guterres e Dizzi.
- Onde: Espaço Tropical (Morro da Cruz, São Sebastião)
- Quando: até 5 de setembro
- Valor: R$ 30
🍔 Restaurante Week
O festival gastronômico, Restaurante Week, está ocorrendo em Brasília, com um palco de experiências culinárias únicas. Ao todo, 150 restaurantes participam da 32ª edição, oferecendo menus com entrada, prato principal e sobremesa, a preços que vão de R$ 59,90 a R$ 149.
- Onde: Conferir restaurantes
- Quando: até 7 de setembro
- Valor: R$ 59,90 a R$ 149
📸 Olhar negro, negro olhar
A Caixa Cultural está com a exposição Olhar Negro, Negro Olhar - Antologia da Fotografia Negra da Bahia. A mostra ficará em cartaz até 2 de novembro e homenageia a trajetória da fotografia baiana, reunindo registros de profissionais da fotografia, de diferentes origens étnicas.
- Onde: Caixa Cultural Brasília
- Quando: até 2 de novembro
- Horário: terça a domingo, das 9h às 21h
- Valor: gratuito
⚡ Energia, Sou Watt
No Sesi Lab, a mostra interativa aborda o papel do cidadão na transição energética e no combate às mudanças climáticas.
- Onde: Sesi Lab
- Data: Até 7 de setembro
- Horário: Terça a sexta, das 9h às 18h | Fins de semana e feriados, das 10h às 19h
- Ingresso: R$ 20 (inteira)
🖼️ Cenas Brasileiras
O Centro Cultural TCU exibe Cenas Brasileiras, com obras de modernistas como Portinari, Tarsila e Di Cavalcanti.
- Onde: Centro Cultural TCU
- Data: Até 30 de agosto
- Horário: Segunda a sábado, das 9h às 18h
- Ingresso: Gratuito
