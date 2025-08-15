Alceu Valença, tributo a Michael Jackson, Temporada Beach Bar e Daniela Mercury animam o DF Agenda cultural e de lazer do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 15/08/2025 - 16h24 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h24 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O Distrito Federal está recheado de eventos para este fim de semana. Desta vez, a agenda cultural do R7 traz destaque para os shows que serão na capital federal.

Entre os artistas estão Alceu Valença, Zé Ramalho, Daniela Mercury e Zé Neto e Cristiano. As atividades começam nesta sexta-feira (15).

Veja os shows deste fim de semana Divulgação/ Zé Ramalho e Reprodução/Instagram @zenetoecristiano

🪗 Zé Ramalho, Alceu Valença e Elba Ramalho

Nesta sexta-feira (15), o Setor de Clubes Sul promove uma noite para celebrar a força da música nordestina. As atrações serão Zé Ramalho, Alceu Valença e Elba Ramalho. A classificação é de 18 anos.

Onde : Setor de Clubes Sul

: Setor de Clubes Sul Quando : sexta-feira (15)

: sexta-feira (15) Horário : 18h

: 18h Valor: a partir de R$ 109

🤠 Zé Neto e Cristiano

Após um período de pausa, a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano volta a Brasília com a turnê “Intenso”. Os artistas se apresentam no sábado (16) e prometem uma noite cheia de emoção e energia. A classificação é de 18 anos.

Onde : Setor de Clubes Sul

: Setor de Clubes Sul Quando : sábado (16)

: sábado (16) Horário : 18h

: 18h Valor: a partir de R$ 135

🎶 Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo e Panda

No domingo (17) será a vez de Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo e Panda com o projeto musical “Cê Tá Doido”. A classificação é de 18 anos.

Onde : Setor de Clubes Sul

: Setor de Clubes Sul Quando : domingo (17)

: domingo (17) Horário : 18h

: 18h Valor: a partir de R$ 109

🎤 Tributo a Michael Jackson

Um dos maiores intérpretes de Michael Jackson, Rodrigo Teaser, se apresenta em Brasília neste sábado (16), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. “Thriller”, “Billie Jean” e “Black or White” são alguns dos inúmeros hits que certamente serão cantados durante o espetáculo “Tributo ao Rei do Pop”, em homenagem ao cantor.

Onde : Centro de Convenções Ulysses Guimarães

: Centro de Convenções Ulysses Guimarães Quando : sábado (16)

: sábado (16) Horário : 22h

: 22h Valor: a partir de R$ 90

🎶 Daniela Mercury

A cantora Daniela Mercury se apresenta em Brasília em homenagem a Chico Buarque, no Teatro da Caixa Cultural. Em formato acústico, a artista traz versões das músicas do cantor como Yolanda”, “Construção”, “Mar e Lua” e a recente “As Caravanas”. A classificação é de 14 anos.

Onde : Teatro da Caixa Cultural

: Teatro da Caixa Cultural Quando : de 15 a 17 de agosto

: de 15 a 17 de agosto Horário : Sexta às 20h; sábado, às 17h e 20h; domingo, às 17h e 20h

: Sexta às 20h; sábado, às 17h e 20h; domingo, às 17h e 20h Valor: a partir de R$ 30

Festivais têm entrada gratuita Reprodução/Instagram @festivalprimeiroolhar e Divulgação/CCBB

✨ Festival Coma

Brasília recebe a 8ª edição do Festival CoMA – Consciência, Música e Arte no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília. A programação se estende por dois finais de semana, com uma mistura de arte, cultura, gastronomia e consumo consciente.

Onde : CCBB

: CCBB Quando : sábado (16) e domingo (17)

: sábado (16) e domingo (17) Horário : 10h

: 10h Valor: gratuito

🪇 Festival Primeiro Olhar

Até domingo (17) ocorre o Festival Primeiro Olhar, com teatro para bebês e crianças de até cinco anos. O evento será no Museu da República, com entrada gratuita.

Onde : Museu da República

: Museu da República Quando : até domingo (17)

: até domingo (17) Horário : Conferir programação

: Conferir programação Valor: gratuito

🔥 São João do Cerrado

Em sua 18ª edição, O Maior São João do Cerrado desembarcou na Esplanada dos Ministérios até domingo (17) para celebrar a cultura popular brasileira. Com espaço amplo para todos os públicos, o evento contará com programação musical, gastronômica, artesanato e diversão.

Onde : Esplanada dos Ministérios

: Esplanada dos Ministérios Quando : 13 a 17 de agosto

: 13 a 17 de agosto Horário : 18h às 3h

: 18h às 3h Valor: gratuito

🌴 Temporada Beach Bar

São Sebastião recebe a primeira edição da Temporada Beach Bar, um festival inédito com clima praiano e programação musical diversificada. O evento leva para fora do eixo central de Brasília uma experiência completa de música, gastronomia e lazer. Entre as atrações confirmadas estão Doze por Oito, Mitiiê do Brasil, Piseiro do Durães, Guterres e Dizzi.

Onde : Espaço Tropical (Morro da Cruz, São Sebastião)

: Espaço Tropical (Morro da Cruz, São Sebastião) Quando : até 5 de setembro

: até 5 de setembro Valor: R$ 30

Evento fica até setembro na capital federal Divulgação/Restaurante Week

🍔 Restaurante Week

O festival gastronômico, Restaurante Week, está ocorrendo em Brasília, com um palco de experiências culinárias únicas. Ao todo, 150 restaurantes participam da 32ª edição, oferecendo menus com entrada, prato principal e sobremesa, a preços que vão de R$ 59,90 a R$ 149.

Onde : Conferir restaurantes

: Conferir restaurantes Quando : até 7 de setembro

: até 7 de setembro Valor: R$ 59,90 a R$ 149

Exposições estão em cartaz em agosto Divulgação/ Caixa Cultural Brasília/ Sesi Lab

📸 Olhar negro, negro olhar

A Caixa Cultural está com a exposição Olhar Negro, Negro Olhar - Antologia da Fotografia Negra da Bahia. A mostra ficará em cartaz até 2 de novembro e homenageia a trajetória da fotografia baiana, reunindo registros de profissionais da fotografia, de diferentes origens étnicas.

Onde : Caixa Cultural Brasília

: Caixa Cultural Brasília Quando : até 2 de novembro

: até 2 de novembro Horário : terça a domingo, das 9h às 21h

: terça a domingo, das 9h às 21h Valor: gratuito

⚡ Energia, Sou Watt

No Sesi Lab, a mostra interativa aborda o papel do cidadão na transição energética e no combate às mudanças climáticas.

Onde: Sesi Lab

Sesi Lab Data: Até 7 de setembro

Até 7 de setembro Horário: Terça a sexta, das 9h às 18h | Fins de semana e feriados, das 10h às 19h

Terça a sexta, das 9h às 18h | Fins de semana e feriados, das 10h às 19h Ingresso: R$ 20 (inteira)

🖼️ Cenas Brasileiras

O Centro Cultural TCU exibe Cenas Brasileiras, com obras de modernistas como Portinari, Tarsila e Di Cavalcanti.

Onde: Centro Cultural TCU

Centro Cultural TCU Data: Até 30 de agosto

Até 30 de agosto Horário: Segunda a sábado, das 9h às 18h

Segunda a sábado, das 9h às 18h Ingresso: Gratuito

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

