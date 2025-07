Alckmin comemora IPI zero para carros sustentáveis e destaca obra de mobilidade em SP Durante agenda em Francisco Morato (SP), vice-presidente afirmou que medidas contribuem para gerar emprego e renda Brasília|Do R7 13/07/2025 - 12h29 (Atualizado em 13/07/2025 - 12h38 ) twitter

Alckmin afirmou que medidas contribuem para gerar emprego e renda para população Cadu Gomes/VPR - 05.07.2025

O vice-presidente Geraldo Alckmin comemorou neste domingo (13) o início da vigência do IPI zero para carros sustentáveis e destacou a entrega de uma obra de mobilidade urbana viabilizada em parceria entre o governo federal e a Prefeitura de São Paulo.

Segundo ele, as medidas contribuem para gerar emprego e renda para população.

“Ontem começou a vigorar o IPI zero para o carro sustentável. Aquele carro de entrada, o mais barato, foi retirado o IPI. As montadoras estão fazendo campanha, pode reduzir o preço do carro em R$ 10 mil, R$ 12 mil”, afirmou.

As declaraçãoes ocorreram durante agenda em Francisco Morato (SP).

“É uma medida importante que foi tomada ajudando a população a ter acesso ao carro de entrada, aquele carro mais barato e sustentável, um carro que não polui.”

Além do impacto ambiental, ele defendeu que a medida também tem caráter social, por ampliar o acesso da população de menor renda à mobilidade. “Ela privilegia eficiência energética, sustentabilidade e também social”, disse.

Investimento em mobilidade

Alckmin participou da inauguração de um viaduto que deve melhorar a ligação entre bairros e facilitar o acesso a rodovias importantes da região de Francisco Morato.

O projeto recebeu investimento de R$ 31 milhões, sendo R$ 25 milhões do governo federal e R$ 6 milhões da prefeitura.

“Essa obra vai interligar bairros importantes, abrir possibilidade de mais empresas virem para cá, indústrias, gerando emprego e renda”, afirmou.

Reação ao tarifaço

Durante a agenda, Alckmin também falou sobre a taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Ele reforçou que o governo está trabalhando para reverter a medida imposta por Donald Trump.

O vice-presidente disse ainda que a lei de reciprocidade, aprovada pelo Congresso, será regulamentada por decreto nesta semana.

“O Congresso Nacional aprovou uma lei importante, chamada de reciprocidade, dizendo: ‘O que tarifar lá, tarifa aqui’. E esta lei permite, não só questões tarifárias, mas também não tarifárias. A regulamentação, que é por decreto, deve estar saindo amanhã ou terça-feira”, afirmou.

Segundo ele, o objetivo é proteger os interesses do Brasil e, ao mesmo tempo, evitar rupturas comerciais. “O governo vai trabalhar no sentido de reverter essa taxação, porque entendemos que ela é inadequada, ela não se justifica”, completou.

