Alckmin diz que Brasil vai reagir a tarifaço e prevê decreto de regulamentação nesta semana Vice-presidente afirmou que governo está trabalhando para reverter taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos ao Brasil Brasília|Clarissa Lemgruber e Rute Moraes, do R7, em Brasília 13/07/2025 - 12h07 (Atualizado em 13/07/2025 - 12h39 )

Alckmin afirma que regulamentação da lei da reciprocidade deve sair até terça Cadu Gomes/VPR - 06.07.2025

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou neste domingo (13) que o governo brasileiro está trabalhando para reverter a taxação imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Durante agenda em Francisco Morato (SP), ele disse que a lei de reciprocidade, aprovada pelo Congresso, será regulamentada por decreto nesta semana.

“O Congresso Nacional aprovou uma lei importante, chamada de reciprocidade, dizendo: ‘O que tarifar lá, tarifa aqui’. E esta lei permite, não só questões tarifárias, mas também não tarifárias. A regulamentação, que é por decreto, deve estar saindo amanhã ou terça-feira”, afirmou.

Segundo ele, o objetivo é proteger os interesses do Brasil e, ao mesmo tempo, evitar rupturas comerciais. “O governo vai trabalhar no sentido de reverter essa taxação, porque entendemos que ela é inadequada, ela não se justifica”, completou.

Alckmin também confirmou que o grupo de trabalho interministerial já está em ação e que haverá reuniões com representantes dos setores privados afetados, como os de aço, carne, café, laranja e outros produtos agrícolas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“O Brasil é o terceiro ou maior comprador do carvão siderúrgico dos Estados Unidos. Faz o aço semiplano e vende para os Estados Unidos, que faz o aço plano, o motor, o automóvel. Uma integração produtiva. Nós temos 200 anos de amizade com os Estados Unidos. Então, não se justifica [essa medida]."

Reação multilateral

O vice-presidente destacou ainda que o governo estuda recorrer à OMC (Organização Mundial do Comércio) como parte da resposta à taxação norte-americana.

“Vamos recorrer à Organização Mundial do Comércio. [...] O mundo econômico precisa de estabilidade e de previsibilidade. Vamos trabalhar para reverter [essa tarifa]”, disse.

